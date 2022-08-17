Рыбинцы собрали более двух тысяч книг для детей Донбасса Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске прошла акция «Дети – детям». Во время нее все желающие могли передать книги для детей Луганской и Донецкой народных республик.

- Десятки коробок с художественной и научной литературой, сборниками рассказов, стихов и сказок. Так сегодня выглядел подъезд к Информационно-образовательному центру в Рыбинске. На участие в акции «Дети — детям» откликнулись многие жители нашего города, - рассказали в администрации Рыбинска.

Более двух тысяч книг, которые удалось собрать, скоро отвезут в школы Луганской и Донецкой народных республик.