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Общество17 августа 2022 14:12

В поликлиники Рыбинска купили аппараты УЗИ за 2,5 миллиона рублей

Они заменяет старое оборудование
Анастасия ГОЛУБЕВА
В поликлиники Рыбинска купили аппараты УЗИ за 2,5 миллиона рублей

В поликлиники Рыбинска купили аппараты УЗИ за 2,5 миллиона рублей

Фото: Правительство Ярославской области

В поликлиники Рыбинской городской больницы №1 купили два аппарата УЗИ. Они заменят старые устройства. Один аппарат будет использоваться для диагностики пациентов поликлиники №1, второй – поликлиники №4.

На медицинское оборудование потратили больше 2,5 миллионов рублей.

- Каждый из новых УЗИ-аппаратов в рыбинских поликлиниках оснащен четырьмя датчиками, позволяющими проводить исследования головы, поверхностно расположенных органов, брюшной полости, сосудов, костно-мышечных тканей, сердца. Техника способна передавать изображение в электронный архив, - сообщили в правительстве Ярославской области.