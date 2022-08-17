В поликлиники Рыбинска купили аппараты УЗИ за 2,5 миллиона рублей Фото: Правительство Ярославской области

В поликлиники Рыбинской городской больницы №1 купили два аппарата УЗИ. Они заменят старые устройства. Один аппарат будет использоваться для диагностики пациентов поликлиники №1, второй – поликлиники №4.

На медицинское оборудование потратили больше 2,5 миллионов рублей.

- Каждый из новых УЗИ-аппаратов в рыбинских поликлиниках оснащен четырьмя датчиками, позволяющими проводить исследования головы, поверхностно расположенных органов, брюшной полости, сосудов, костно-мышечных тканей, сердца. Техника способна передавать изображение в электронный архив, - сообщили в правительстве Ярославской области.