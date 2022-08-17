В Рыбинске начинается массовая ревакцинация от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рыбинске начинается массовая ревакцинация от COVID-19.

Она будет проводиться первым компонентом препарата «Спутник V». Двойным компонентом вакцины прививают людей, не проходивших вакцинацию, и местных жителей старше 60 лет.

Записаться на вакцинацию можно в поликлинике, по телефону регистратуры или через портал Госуслуг.

Куда идти прививаться или ревакцинироваться?

Поликлиника городской больницы № 3 адрес: улица Черняховского, д. 14, телефон +7(4855) 20-60-50.

Поликлиника городской больницы № 4 адрес: улица Цимлянская, д.3, телефон +7(4855) 20-00-33.

Поликлиника городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова адрес: улица Максима Горького, д.58, телефон +7(4855) 20-29-17.

Городская поликлиника № 3 имени Н.А.Семашко адрес: улица Герцена, д. 13, улица Гоголя, д. 24, телефоны: +7(4855) 22-22-21, 20-55-95.

Поликлиника № 1 адрес: улица 50 лет ВЛКСМ, 54, телефон +7 (4855) 28-50-88.

Поликлиника № 2 адрес улица Кулибина,18, телефон +7(4855) 28-51-00.

Поликлиника № 3, адрес: улица Свободы, 4а, телефоны: +7(4855) 28-24-65, 28-24-66.

Поликлиника № 4, адрес: улица Космодемьянской, 1а, телефон +7(4855) 21-58-72.