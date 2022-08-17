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Общество17 августа 2022 12:56

В Рыбинске обрезают ветки деревьев, которые закрывают дорожные знаки

В первую очередь там, где находятся детские сады и школы
Анастасия ГОЛУБЕВА
До начала сентября такие работы планируют провести около всех школ.

До начала сентября такие работы планируют провести около всех школ.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске коммунальщики начали готовиться к новому учебному году. Они обрезают листву и ветки, которые ухудшают видимость дорожных знаков. Помимо этого, деревьям создают нужную форму кроны.

— Разросшиеся деревья и кустарники закрывают дорожные знаки и светофоры. Наша задача — обеспечить их видимость, провести обрезку. Делаем это в щадящем режиме, срезаем небольшие ветки, деревья от этого не страдают. Опасность повредить зеленые насаждения есть в конце зимы и начале весны, когда происходит активное сокодвижение. Сейчас удалять приствольную поросль безопасно, — рассказала директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева.

До начала сентября такие работы планируют провести около всех школ.