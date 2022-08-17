В Ростовском районе Ярославской области проверены поля картофеля и кукурузы с помощью феромонных ловушек

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям начиная с июля по настоящее время проводился мониторинг посадок картофеля и кукурузы на полях, принадлежащих ООО «Красный маяк», Ростовского района Ярославской области с помощью феромонных ловушек.

На полях были установлены феромонные ловушки на картофельную моль на площади 60 га и западного кукурузного жука на площади 73 га.

После завершения обследований ловушки с насекомыми были направлены в Ярославский филиал ФГБУ «Тверская МВЛ» для проведения видовой идентификации.

Проведенные мероприятия подтвердили, что на обследуемых территориях Ростовского района Ярославской области отсутствуют карантинные объекты.

*Наша справка

Картофельная моль (Phthorimaea operulella Zell) является узкоспециализированным вредителем. Его гусеницы повреждают многие культурные и дикорастущие растения семейства пасленовых. Однако особенно серьезный ущерб они способны нанести именно картофелю. Картофельная моль в основном повреждает картофель, особенно клубни в хранилищах, а также табак, помидоры, перец, баклажаны и дикорастущие пасленовые.

Сама бабочка не питается и живет недолго, основной вред культуре наносят её личинки. Вредоносность личинки заключается в снижении урожая клубней, ухудшении его семенных и товарных качеств. Личинки в начале питаются листьями картофеля, по мере усыхания куста перемещаются в клубень. Так как личинка вредителя находится внутри клубня, своевременно заметить заражение непросто. Попадая в хранилище с зараженными клубнями, картофельная моль может привести к потере всего урожая в течение нескольких недель. Внедрившись в клубень картофеля, они образуют многочисленные ходы, поврежденные клубни мумифицируются и высыхают.

Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera Le Conte) — монофаг, вредитель кукурузы.

Жуки повреждают метелки и столбики женских соцветий, что приводит к нарушению опыления и уменьшению зерновой продукции. Могут повреждать другие злаковые культуры, а также тыквенные и бобовые. Личинки, питаясь корневой системой кукурузы, вызывают полегание растений, затрудняют уборку урожая.