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Происшествия17 августа 2022 11:00

В Переславском районе в ДТП пострадали пять человек

На трассе столкнулись три автомобиля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Переславском районе в ДТП пострадали пять человек

В Переславском районе в ДТП пострадали пять человек

Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе сегодня, 17 августа, примерно в 4:30 на 131 километре трассы М-8 произошло ДТП.

Сначала в аварию попали два автомобиля: «Фольксваген», под управлением 37-летнего водителя, и «ВАЗ-212140», за рулем которого был 54-летний мужчина. Удар при столкновении легковушек оказался настолько сильным, что «ВАЗ» отбросило на встречную полосу. Там он повторно столкнулся с машиной, однако, теперь уже с «Ладой Ларгус», которая ехала ему навстречу. За рулем последней находился 47-летний мужчина.

- По предварительной информации в результате ДТП госпитализированы три человека, в амбулаторном лечении нуждаются два человека. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.