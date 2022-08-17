В Переславском районе в ДТП пострадали пять человек Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе сегодня, 17 августа, примерно в 4:30 на 131 километре трассы М-8 произошло ДТП.

Сначала в аварию попали два автомобиля: «Фольксваген», под управлением 37-летнего водителя, и «ВАЗ-212140», за рулем которого был 54-летний мужчина. Удар при столкновении легковушек оказался настолько сильным, что «ВАЗ» отбросило на встречную полосу. Там он повторно столкнулся с машиной, однако, теперь уже с «Ладой Ларгус», которая ехала ему навстречу. За рулем последней находился 47-летний мужчина.

- По предварительной информации в результате ДТП госпитализированы три человека, в амбулаторном лечении нуждаются два человека. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.