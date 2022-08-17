В Ярославле мужчину, который справлял нужду на улице, оштрафуют
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В ярославские соцсети попало видео, на котором видно, как взрослый мужчина справляет свою нужду посреди двора с поселке Красный Бор.
Сотрудники полиции установили хулигана – им оказался 44-летний местный житель. В момент инцидента он был нетрезв.
- В отношении мужчины собран административный материал по статье 17 Закона Ярославской области № 100-З «Об административных правонарушениях», направлен в административную территориальную комиссию для рассмотрения, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Теперь ярославцу грозит штраф – до двух тысяч рублей.