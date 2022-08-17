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Происшествия17 августа 2022 9:37

В Ярославле мужчину, который справлял нужду на улице, оштрафуют

Инцидент произошел в поселке Красный Бор
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле мужчину, который справлял нужду на улице, оштрафуют

В Ярославле мужчину, который справлял нужду на улице, оштрафуют

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ярославские соцсети попало видео, на котором видно, как взрослый мужчина справляет свою нужду посреди двора с поселке Красный Бор.

Сотрудники полиции установили хулигана – им оказался 44-летний местный житель. В момент инцидента он был нетрезв.

- В отношении мужчины собран административный материал по статье 17 Закона Ярославской области № 100-З «Об административных правонарушениях», направлен в административную территориальную комиссию для рассмотрения, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Теперь ярославцу грозит штраф – до двух тысяч рублей.