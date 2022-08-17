В Ярославле на время салюта в День города закроют Октябрьский мост

Октябрьский мост перекроют на время салюта в честь Дня города Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле на время салюта в честь Дня города Октябрьский мост закроют и для машин, и для пешеходов. Как пояснили в мэрии, такая мера принята для безопасности зрителей.

- Мост перекроют только на время запуска салюта. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут, - сказали в пресс-службе ведомства.

В этом году фейерверк запустят в 22:00 недалеко от Тверицкого пляжа. В мэрии рассказали, с каких площадок наблюдать за салютом будет удобнее.

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