В Ростовском районе мужчина пырнул знакомого в живот ключом от дверного замка

В Ростовском районе мужчина получил ранение в живот ключом от дверного замка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовском районе мужчина получил ранение в живот ключом от дверного замка. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- 68-летний подозреваемый в ходе конфликта нанес 52-летнему мужчине удар ключом, причинив проникающее ранение брюшной полости, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.