Ярославцы собирают подписи против вырубки березовой рощи в Заволжском районе

На пересечении улицы Красноборской и продолжении улицы Папанина планируется строительство двух 17-этажных домов. Изображение: группа "Спасем Березовую рощу" ВКонтакте

Ярославцы продолжают собирать подписи против вырубки березовой рощи в Заволжском районе и застройки территории высотками.

- Сбор будет проходить 17, 18 и 19 августа с 18:30 до 20:00 у дома №2 на улице Папанина (столик между магазином «Магнит» и кафе «Япончик»), - сообщают организаторы.

Пилить деревья в березовой роще, которая находится рядом с Тверицким бором, начали в конце июля. Заолжане сразу же начали обращаться во всевозможные инстанции. От главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова им пришел такой ответ:

- На территории напротив д. 35 ул. Красноборская в соответствии с разрешением на производство работ осуществляется вырубка деревьев для устройства проезда к земельным участкам существующих и планируемых жилых домов, расположенным в квартале по ул. Красноборская и находящимся в частной собственности. Территория, на которой происходит расчистка, не относится к городским лесам и особо охраняемым природным территориям.

Ярославцы продолжают собирать подписи против вырубки березовой рощи. ФОТО: группа "Спасем Березовую рощу" ВКонтакте

Также в ответе говорилось, что на пересечении улицы Красноборской и продолжении улицы Папанина планируется строительство двух 17-этажных домов.

С просьбой прекратить вырубку деревьев, заволжане обратились и к врио губернатора региона Михаилу Евраеву. Ярославцы считают, что новое строительство не только ухудшит экологическую обстановку в городе, но и создаст катастрофическую ситуацию с дорожными пробками в районе, который и так испытает с этим огромные проблемы.