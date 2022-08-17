В Ярославле из-за Дня города могут сорваться свадьбы

Будущие молодожены ломают голову, как им в День города проехать ко Дворцу бракосочетания Фото: Тимур ХАНОВ.

20 августа Ярославль отметит День города. Из проведения праздничных мероприятий практически весь центр будет закрыт для проезда личного транспорта. И ярославцы, у которых на этот день назначены свадьбы, теперь недоумевают, как им подъехать ко Дворцу бракосочетания на улице Свердлова.

Такой вопрос даже задали на странице врио губернатора Михаила Евраева.

- Перекрывают полгорода. Скажите, пожалуйста, как быть тем, у кого свадьбы в этот день? Запланировали еще год назад. Ломаем голову, как проехать в ЗАГСу на Свердлова,5, чтобы создать новую семью. Что за ужас? Как быть? – пишет главе региона Анастасия И.

Ответ она пока не получила.

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