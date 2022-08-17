Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 7:19

В Ярославле из-за Дня города могут сорваться свадьбы

Будущие супруги не знают, как им проехать ко Дворцу бракосочетания
Полина Вачнадзе
Будущие молодожены ломают голову, как им в День города проехать ко Дворцу бракосочетания

Будущие молодожены ломают голову, как им в День города проехать ко Дворцу бракосочетания

Фото: Тимур ХАНОВ.

20 августа Ярославль отметит День города. Из проведения праздничных мероприятий практически весь центр будет закрыт для проезда личного транспорта. И ярославцы, у которых на этот день назначены свадьбы, теперь недоумевают, как им подъехать ко Дворцу бракосочетания на улице Свердлова.

Такой вопрос даже задали на странице врио губернатора Михаила Евраева.

- Перекрывают полгорода. Скажите, пожалуйста, как быть тем, у кого свадьбы в этот день? Запланировали еще год назад. Ломаем голову, как проехать в ЗАГСу на Свердлова,5, чтобы создать новую семью. Что за ужас? Как быть? – пишет главе региона Анастасия И.

Ответ она пока не получила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День города Ярославля-2022: полная программа праздника

1012-летие Ярославля отметят 20 августа (подробнее)