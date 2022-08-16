В Ярославской области благоустроены 167 дворов

Михаил Евраев заявил, что ко всем подрядчикам, которые нарушили сроки, применят штрафные санкции.

Таким образом, работы завершены или выполняются почти на четырех сотнях объектов. Это 80% от общего числа подписанных контрактов.

Среди лидеров воплощения программы «Наши дворы» Ярославский, Борисоглебский, Любимский, Первомайский, и Рыбинский районы. К сожалению, на целом ряде объектов работы еще не начались. Большая их часть расположена в областном центре. Глава области заявил, что ко всем подрядчикам, которые нарушили сроки, применят штрафные санкции.

– Не надо никого убеждать. Не вышли подрядчики – принимаем меры. Все должны знать: если взяли обязательства, должны выполнить работы вовремя, – сказал Михаил Евраев.

Глава региона потребовал кардинального изменения ситуации на всех объектах, где благоустройство еще пока не началось. Руководитель департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров заверил, что не позднее 25 августа подрядчики приступят к работе на всех запланированных объектах.

Чтобы контролировать благоустройство и дальнейшую эксплуатацию дворов и площадок, губернатор поручил оснастить их системами видеонаблюдения. 624 камеры в 299 дворах и площадках уже установлены. В общей сложности на 377 объектах благоустройства разместят 814 видеокамер.