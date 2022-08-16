Ни слова больше – минуты можно обменять на соцсети

Соцсети вместо разговоров: абоненты Tele2 меняют минуты из тарифа на бесплатный трафик Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Клиенты могут выбрать, как им распорядиться остатками минут: обменять на кино, скидку на смартфон или – с недавнего времени, на трафик в популярных соцсетях и стриминговых сервисах. Это YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Звук».

Для обмена клиенту достаточно перейти в раздел «Управление минутами» в приложении или личном кабинете на сайте оператора. Затем выбрать пункт меню «Безлимитные сервисы», указать интересующий интернет-сервис и количество минут для обмена. Абонентам доступно два номинала: 60 и 120 минут. Например, в обмен на 60 минут клиент получит час безлимита на сайте или в приложении видеохостинга; 120 мин эквивалентны двум часам безлимита. В это время абонент не будет расходовать интернет-трафик в своем тарифе.

После обмена клиент получает промокод, который нужно активировать в личном кабинете до использования выбранного ресурса. Трафик по тарифу не будет расходоваться для данного сервиса в мобильном приложении или на официальном сайте. В компании уверены, что новый способ обмена минут будет востребован аудиторией, сообщили в Tele2.