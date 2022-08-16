Житель Большого Села просит наградить двух мужчин за спасение женщины-инвалида при пожаре

Пожар в частном доме деревни Миглино произошел в ноябре 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Большого Села Ярославской области Юрий Мухин обратился в региональное Управление МЧС с просьбой поощрить двух молодых людей, которые спасли женщину-инвалида из огня.

Пожар в частном доме деревни Миглино произошел в ноябре 2020 года. По словам Юрия Мухина, только увидев языки пламени и ни минуты не раздумывая, молодые люди бросились на помощь. Вдвоем они вынесли женщину из горящего дома.

- Региональное МЧС рассмотрит вопрос о награждении Али Тумгоева и Рашида Ягубова ведомственными наградами за проявленную отвагу и героизм при пожаре в деревне Миглино, - сообщили в пресс-службе ведомства.