В Рыбинске с 17 августа начнут отлавливать бродячих собак Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 17 августа начнут отлавливать бродячих собак.

Договор с подрядчиком на отлов безнадзорных животных заключен до середины декабря. За это время будут отловлены 20 собак, сумма контракта – 278 тысяч рублей.

- Животные будут отловлены и доставлены в приют в городе Мытищи, где их стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Спустя 25 дней собак вернут в Рыбинск, на места, где они были пойманы. Все этапы, начиная от отлова до возвращения, фиксируются на фото и видео. Это обязательное условие выполнения контракта. Такая практика в Рыбинске применяется второй год, - рассказал начальник контрольно-эксплуатационного отдела «Управления городского хозяйства» Михаил Скобелев.

Хозяев домашних животных администрация города просит быть внимательнее и не отпускать своих любимцев гулять без поводка, чтобы по ошибке их не приняли за бродячих собак.