Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 14:20

В Рыбинске с 17 августа начнут отлавливать бродячих собак

До середины декабря будут отловлены 20 животных
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске с 17 августа начнут отлавливать бродячих собак

В Рыбинске с 17 августа начнут отлавливать бродячих собак

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 17 августа начнут отлавливать бродячих собак.

Договор с подрядчиком на отлов безнадзорных животных заключен до середины декабря. За это время будут отловлены 20 собак, сумма контракта – 278 тысяч рублей.

- Животные будут отловлены и доставлены в приют в городе Мытищи, где их стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Спустя 25 дней собак вернут в Рыбинск, на места, где они были пойманы. Все этапы, начиная от отлова до возвращения, фиксируются на фото и видео. Это обязательное условие выполнения контракта. Такая практика в Рыбинске применяется второй год, - рассказал начальник контрольно-эксплуатационного отдела «Управления городского хозяйства» Михаил Скобелев.

Хозяев домашних животных администрация города просит быть внимательнее и не отпускать своих любимцев гулять без поводка, чтобы по ошибке их не приняли за бродячих собак.