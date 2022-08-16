В Ярославле стартовал всероссийский фестиваль уличного искусства Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле стартовал всероссийский фестиваль уличного искусства «Ярстритарт».

В город уже приехали более 40 художников, которые начали рисовать свои картины на улицах.

- В этом году фестиваль, организованный творческим объединением Unick, посвящен Ярославской области, ее традициям и особенностям, - рассказали в правительстве региона.

Программа мероприятия ожидается насыщенной: мастер-классы, лекции от современного художника и летняя ярмарка.

Шедевры уличных художников можно будет увидеть по следующим адресам: улица Свободы д. №№28/86, 20, улица Собинова д.17, 42, улица Некрасова д.26, 52/35, 54, улица Свердлова д.11, 53, улица Володарского д.64, улица Пушкина д.17, д.15 к.2, улица Республиканская д.84, к.2, улица Чайковского д.23а, улица Ухтомского д.19а, улица Лисицына д.10а, улица Кузнецова д.4.