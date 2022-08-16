В Ярославле 20 августа пройдет акция по обмену школьными принадлежностями Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 20 августа пройдет очередная «Зеленая суббота». Она состоится в пятый раз и будет приурочена к приближающемуся Дню знаний. Горожане смогут обменяться школьными принадлежностями.

- На «Зеленую субботу» можно приносить все, что может пригодиться школьникам: рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную и спортивную форму, мешки для сменной обуви, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланч-боксы и многоразовые бутылки для воды. Главное условие – вещи должны быть чистыми, без сильных повреждений, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Мероприятие пройдет в экоцентре «ЭкоЛофт «Л.У.В.Р.» с 11 до 15 часов по адресу: улица Большая Октябрьская, 37/1 (лит. Г).