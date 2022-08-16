В Ярославском районе на трассе М-8 произошло смертельное ДТП Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославском районе сегодня, 16 августа, произошло смертельное ДТП.

Примерно в 11 часов на 247 километре трассы М-8 около поселка Красные ткачи автомобиль «Фольксваген Транспортер», за рулем которого был 64-летний мужчина, врезался в «КАМАЗ» дорожной службы. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" скончался на месте ДТП. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.