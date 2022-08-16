В Ярославле завершают благоустройство «Рабочего сада» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле заканчивают благоустраивать «Рабочий сад».

Подрядчик заверил, что к 20 августа все работы в парке Красноперекопского района будут завершены. Ремонт на этой территории шел четыре месяца.

— Когда мы вышли на объект, то столкнулись с проблемой заболоченности. Нам пришлось заниматься установкой и прокладкой дренажной системы. Было установлено 15 колодцев и проложено порядка 700 метров трубопровода. Сейчас мы подошли к завершающей стадии благоустройства, парк уже готов на 99%. Нам осталось установить деревянные настилы на скамейки. В ходе благоустройства нам очень помогла погода. Если бы шли дожди, мы бы не успели завершить работы в срок, — отметил первый заместитель директора подрядной организации Александр Сиденко.

Сейчас в парке сделали больше прогулочных зон, обустроили игровые комплексы для детей. Также установили карусель по принципу 3D. На ней можно качаться в трех степенях. По словам производителей, это единственные подобные качели в России.

Для спортсменом здесь создали также много интересного: воркаут-площадку, роллердром, двухкилометровую круговую дорожку для бега.