На Октябрьском мосту в Ярославле начали монтировать температурные швы

На Октябрьском мосту в Ярославле приступили к монтажу температурных швов
Фото: Полина Вачнадзе
Сегодня, 16 августа, на Октябрьском мосту в Ярославле приступили к монтажу температурных швов. Их должны были доставить три дня назад, но привезли только минувшей ночью.
В 20-х числах августа, сказал директор ДГХ Ярослав Овчаров на общегородском заседании в мэрии, приступят к укладке швов на второй половине моста. К 1 сентября путепровод планируют открыть полностью.
- Работа не останавливается ни днем, ни ночью. Подрядная организация соблюдает сроки, - уточнил важный момент Ярослав Овчаров.
Мост уже полностью покрыт асфальтом, тротуары отремонтированы, люки заменены.