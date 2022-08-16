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Общество16 августа 2022 9:06

На Октябрьском мосту в Ярославле начали монтировать температурные швы

Все работы планируют закончить к 1 сентября
Полина Вачнадзе
На Октябрьском мосту в Ярославле приступили к монтажу температурных швов

На Октябрьском мосту в Ярославле приступили к монтажу температурных швов

Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 16 августа, на Октябрьском мосту в Ярославле приступили к монтажу температурных швов. Их должны были доставить три дня назад, но привезли только минувшей ночью.

В 20-х числах августа, сказал директор ДГХ Ярослав Овчаров на общегородском заседании в мэрии, приступят к укладке швов на второй половине моста. К 1 сентября путепровод планируют открыть полностью.

- Работа не останавливается ни днем, ни ночью. Подрядная организация соблюдает сроки, - уточнил важный момент Ярослав Овчаров.

Мост уже полностью покрыт асфальтом, тротуары отремонтированы, люки заменены.