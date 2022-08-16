В Рыбинске работает пять пунктов сборы гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

В Рыбинске открыты пять пунктов сбора гуманитарной помощи Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске открыты пять пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Пункты находятся в ДК «Слип», ДК «Волжский», КДК «Переборы», ДК «Вымпел» и во Дворце молодежи.

Как пояснили в администрации Рыбинска, сейчас наибольшим спросом пользуются постельные принадлежности, средства гигиены, бытовая химия и средства по ходу за детьми. Принимают продукты с длительным сроком хранения: тушенка, консервы, вода, макаронные изделия, чай, сахар, детское питание.

Собранный груз потом доставляется на общий сборный пункт в Ярославле.