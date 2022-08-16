Участники объединения «Ярославцы» передали ростовским саперам новые инструменты

ФОТО: Наталья Бородина

Ранее мы сообщали, что в регионе появилось новое общественное движение «Ярославцы», первой масштабной инициативой которого стал фестиваль «Джаз на родном языке» в Рыбинске.

Объявляя об открытии, один из организаторов движения — первый губернатор области Анатолий Лисицын сообщил, что в планах «Ярославцев» не только создавать новые проекты вместе с жителями региона, но и поддерживать людей вдали от дома. Речь о наших земляках, которые сейчас сражаются за мирное небо.

Так, «Ярославцы» взяли шефство над инженерно-саперным полком танковой армии Западного военного округа, дислоцированным в Ростове. Его солдаты и офицеры выполняют боевые задачи в рамках СВО.

Анатолий Лисицын передал саперам новые инструменты, которые помогли приобрести неравнодушные ярославские предприниматели. Они пообещали помогать инженерно-саперному полку и дальше.

— Был такой хороший советский лозунг: «Народ и армия едины», сейчас самое время его вспомнить. Бойцы, выполняющие задачи в зоне СВО, должны постоянно чувствовать поддержку земляков. Сегодня многие тяжело переживают события на Украине. Я часто слышу, что делать вид, что ничего не происходит, и продолжать жить своей мирной жизнью неправильно. Вот пример того, как можно не оставаться безучастным, проявить свою гражданскую позицию и поддержать земляков. «Ярославцы» продолжат оказывать помощь нашим ребятам, которые рискуют собой ради тех, кто сейчас находится в опасности — мирных жителей. Мы думаем о том, как организовать концерты, лекции и творческие встречи для наших военных. Еще раз повторю: наше общественное объединение принимает в свои ряды всех желающих — вне зависимости от политических взглядов, статуса и опыта. Если ваши таланты могут послужить на благо, присоединяйтесь к нам, — сказал Анатолий Лисицын.