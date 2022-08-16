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Экономика16 августа 2022 7:28

Михаил Евраев: «На развитие промышленности Ярославской области в 2023 году направят 100 миллионов рублей

Глава Ярославской области рассказал, что регион, как победитель конкурсного отбора Минпромторга России на софинансирование региональных программ развития промышленности, получит в 2023 году из федерального бюджета 50 млн рублей

С учетом средств областного бюджета общая сумма на поддержку промышленности в следующем году достигнет ста миллионов рублей.

– Ярославская область активно участвует во всех федеральных программах поддержки, по всем секторам. Мы находимся с нашими промышленниками в постоянном диалоге и поддерживаем их, они знают, что могут на нас рассчитывать, – заявил Михаил Евраев.

Глава региона убежден, что промышленным предприятиям сегодня крайне важно обеспечить возможность получать доступные финансовые ресурсы, как на реализацию инвестиционных проектов, так и на текущую деятельность.

В комплексе это позволит эффективно решать задачи импортозамещения, – отметил Михаил Евраев.

Руководитель региона пояснил, что ресурсы направят на докапитализацию Фонда регионального развития.

В рамках программы антисанкционной поддержки фонд в настоящее время предоставляет промышленным предприятиям займы по льготным ставкам от 1 до 5% годовых. Помимо этого в текущем году производственные компании имеют возможность получить безвозвратные гранты для компенсации процентной ставки по кредитным договорам на пополнение оборотных средств.