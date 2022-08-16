В Ярославле скончался Евгений Фафурин, проработавший в педуниверситете 63 года

В Ярославле скончался преподаватель кафедры физического воспитания ЯГПУ Евгений Фафурин. ФОТО: «ЯГПУ им.К.Д.Ушинского» ВКонтакте

В Ярославле скончался преподаватель кафедры физического воспитания ЯГПУ Евгений Фафурин. О смерти коллеги сообщили в официальной группе «ЯГПУ им.К.Д.Ушинского» ВКонтакте.

- Евгений Николаевич работал в университете с 1959 года, имел спортивное звание «Мастер спорта СССР» по легкой атлетике. На кафедре физического воспитания с 1971 года. С 1972 по 1079 годы руководил кафедрой в должности заведующего. С 1979-го и по 2016-й работал старшим преподавателем. В течение всего времени работы на кафедре преподавал дисциплину физическая культура. Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким, - написали коллеги.