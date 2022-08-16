На школах Ярославской области установят доски в память об участниках спецоперации на Украине

В Тутаеве открыли стелу в память о погибшем Иване Апанчуке. ФОТО: администрация Тутаевского района

На школах Ярославской области установят мемориальные доски в честь погибших участников спецоперации на Украине. Такое распоряжение дал врио губернатора региона Михаил Евраев.

- Недавно в Тутаеве мы открывали стелу в память о погибшем Иване Апанчуке. Это наш долг – увековечивать память о ребятах, которые ценой собственной жизни сегодня отстаивают независимость Донбасса, продолжают дело наших дедов и защищают мир от нацизма. И это самое малое, что мы можем и должны делать, – хранить память о наших героях, рассказывать истории их подвига нашей молодежи и передавать эту память следующим поколениям, – сказал глава региона.

В Ярославской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и беженцев из Украины. Сейчас в пунктах временного размещения региона находятся 247 переселенцев. Всего в наш регион с начала спецоперации прибыли 1 635 человек.