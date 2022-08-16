Рыбинск возьмет кредит в 50 миллионов рублей на подготовку теплотрасс к отопительному сезону

В Рыбинске необходимо отремонтировать порядка 20 километров сетей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбинск получит из бюджета области 50-миллионный кредит под 1%. Эти деньги пойдут на ремонт одного из самых аварийных участков теплосетей в Зачеремушном районе. Трассу для замены будут определять сотрудники «Рыбинской генерации» и городские службы.

По словам главы города Дмитрия Рудакова, в Рыбинске необходимо отремонтировать порядка 20 километров сетей, на это необходимо 1,4 миллиарда рублей.

В начале июля Михаил Евраев и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин уже договорились о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) около 600 млн рублей на реконструкцию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ростове и Ростовском районе. Также сообщалось о подготовке заявки в ФНБ на сумму 1,5 – 2 млрд рублей на ремонт сетей в Рыбинске в течение двух лет.