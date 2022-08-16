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Общество16 августа 2022 6:02

В Ярославле перекроют движение в Тверицах при подготовке фейерверка на День города

Ограничения касаются второй половины 20 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема перекрытия

Схема перекрытия

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле перекроют движение в Тверицах при подготовке фейерверка на День города. Ограничения будут действовать в эту субботу, 20 августа.

- В период проведения подготовки и проведения праздничного фейерверка в акватории Волги 20 августа с 16 до 23 часов на участке улицы Тверицкая Набережная от дома № 25а до Октябрьского моста, съездах с Октябрьского моста на Тверицкую Набережную вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.

Напоминаем, что помимо этого ограничения, в городе 20 августа для машин будут перекрыты многие другие улицы.