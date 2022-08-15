В Ярославле 28 августа ограничат движение в центре города

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 28 августа во время проведения спортивного полумарафона «Золотое кольцо» ограничат движение в центре города.

28 августа с 6 до 17:30 часов транспорт не сможет проехать по следующим улицам:

- Которосльная набережная (верхний и нижний ярус);

-Волжская набережная (верхний и нижний ярус);

- Пятницкий съезд;

- Красный съезд;

- Флотский спуск;

- Суркова;

- Первомайская;

- Революционная;

- Почтовая;

- Подзеленье;

- Максимова;

- Трефолева;

- Андропова;

- Кирова;

- Нахимсона;

- Советская;

- Советская площадь;

- Площадь Челюскинцев;

- Кедрова;

- Народный переулок;

- Советский переулок;

- Волжский спуск.

Помимо этого, будут действовать еще одни ограничения.

- Также, в районе проведения спортивных мероприятий с 18 часов 27 августа до окончания мероприятия 28 августа вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.