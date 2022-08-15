В Ярославле 28 августа ограничат движение в центре города

Схема ограничений
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле 28 августа во время проведения спортивного полумарафона «Золотое кольцо» ограничат движение в центре города.
28 августа с 6 до 17:30 часов транспорт не сможет проехать по следующим улицам:
- Которосльная набережная (верхний и нижний ярус);
-Волжская набережная (верхний и нижний ярус);
- Пятницкий съезд;
- Красный съезд;
- Флотский спуск;
- Суркова;
- Первомайская;
- Революционная;
- Почтовая;
- Подзеленье;
- Максимова;
- Трефолева;
- Андропова;
- Кирова;
- Нахимсона;
- Советская;
- Советская площадь;
- Площадь Челюскинцев;
- Кедрова;
- Народный переулок;
- Советский переулок;
- Волжский спуск.
Помимо этого, будут действовать еще одни ограничения.
- Также, в районе проведения спортивных мероприятий с 18 часов 27 августа до окончания мероприятия 28 августа вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.