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Общество15 августа 2022 10:32

Рыбинск на сутки останется без холодной воды

Рассказываем, как оформить заявку на доставку питьевой воды
Полина Вачнадзе
Многие районы Рыбинска на сутки останутся без холодной воды

Многие районы Рыбинска на сутки останутся без холодной воды

Фото: Полина Вачнадзе

Несколько районов Рыбинска на сутки останутся без холодной воды. Ее подача будет прекращена с 6 утра 20 августа до 6 утра 21 августа.

Холодную воду отключат в Центральном, Гагаринском, Зачеремушном районах, а также в микрорайоне Ягутка, поселках Кирова и Копаево, в Заволжье-1 и Заволжье-2. На пониженном давлении будут находиться Запахомовский район, Скоморохова гора и Мариевка.

Как пояснили в администрации Рыбинска, воду отключат из-за ремонтных работ на очистных сооружениях на Волжской набережной и замены запорной арматуры в водопроводной камере на перекрестке улиц Герцена и Ломоносова.

- Подвоз питьевой воды автоцистернами ГП «Северный Водоканал» будет проводить по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону: +7(4855) 28-33-14. По этому номеру также можно уточнить, где и во сколько будет установлена цистерна с водой в вашем микрорайоне, - уточнили в администрации.