Рыбинск на сутки останется без холодной воды

Многие районы Рыбинска на сутки останутся без холодной воды Фото: Полина Вачнадзе

Несколько районов Рыбинска на сутки останутся без холодной воды. Ее подача будет прекращена с 6 утра 20 августа до 6 утра 21 августа.

Холодную воду отключат в Центральном, Гагаринском, Зачеремушном районах, а также в микрорайоне Ягутка, поселках Кирова и Копаево, в Заволжье-1 и Заволжье-2. На пониженном давлении будут находиться Запахомовский район, Скоморохова гора и Мариевка.

Как пояснили в администрации Рыбинска, воду отключат из-за ремонтных работ на очистных сооружениях на Волжской набережной и замены запорной арматуры в водопроводной камере на перекрестке улиц Герцена и Ломоносова.

- Подвоз питьевой воды автоцистернами ГП «Северный Водоканал» будет проводить по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону: +7(4855) 28-33-14. По этому номеру также можно уточнить, где и во сколько будет установлена цистерна с водой в вашем микрорайоне, - уточнили в администрации.