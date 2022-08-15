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Происшествия15 августа 2022 9:10

В Переславском районе полиция изъяла у мужчины 300 кустов конопли

Подозреваемым оказался 34-летний житель Москвы
Анастасия ГОЛУБЕВА
Экспертиза показала, что это 266 граммов конопли в высушенном виде

Экспертиза показала, что это 266 граммов конопли в высушенном виде

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В одном из домов Переславского района полиция обнаружили вещество, похожее на наркотики. Экспертиза показала, что это 266 граммов конопли в высушенном виде.

Помимо этого, сотрудников правоохранительных органов ждала еще одна находка. Из пристройки дома они изъяли более 300 кустов конопли.

- Полицейскими установлен подозреваемый – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель Москвы, которым даны признательные показания. Он пояснил, что выращивал данные растения для собственного потребления, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Незаконное хранение наркотических средств <…>» и «Незаконное культивирования растений, содержащих наркотические средства <…>».

Расследование продолжается.