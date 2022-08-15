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Происшествия15 августа 2022 7:50

В Ярославле умер 15-летний подросток

Проводится проверка
Полина Вачнадзе
В Ярославле умер 15-летний подросток

В Ярославле умер 15-летний подросток

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле умер 15-летний подросток. Его практически бездыханное тело на улице в Заволжском районе нашли прохожие. Ярославцы доставили юношу на станцию скорой помощи, но врачи ему помочь не смогли.

Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, у молодого человека были проблемы с наркотиками – он употреблял запрещенные вещества.

- По факту смерти подростка проводится проверка, - так прокомментировали случившееся в пресс-службе СКР по Ярославской области.