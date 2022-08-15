В Ярославле умер 15-летний подросток
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ярославле умер 15-летний подросток. Его практически бездыханное тело на улице в Заволжском районе нашли прохожие. Ярославцы доставили юношу на станцию скорой помощи, но врачи ему помочь не смогли.
Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, у молодого человека были проблемы с наркотиками – он употреблял запрещенные вещества.
- По факту смерти подростка проводится проверка, - так прокомментировали случившееся в пресс-службе СКР по Ярославской области.