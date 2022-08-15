Ярославцев в конце рабочей недели ждут дожди и грозы

На наступившей неделе жара в Ярославской области сохранится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На наступившей неделе жара в Ярославской области сохранится, прогнозируют синоптики Центра «Фобос». И это несмотря на то, что по климату сезона август дожжен быть самым прохладным месяцем лета.

- До четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньги с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы, - рассказали в «Фобосе».

И только в пятницу пройдут мозаичные скоротечные грозовые дожди. Они немного освежат, но эффект будет кратковременным. В выходные вновь ожидается +25…+30.