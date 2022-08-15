В Ярославской области мужчина умер от бешенства после укуса своей собаки

В Ярославской области в 2021 году от бешенства скончался 37-летний мужчина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области в 2021 году от бешенства скончался 37-летний мужчина. Он был укушен собственным псом, на которого до этого напало зараженное животное, скорее всего, это была енотовидная собака.

- За помощью мужчина не обращался и умер на пятый день после появления первых признаков бешенства, - сообщили в мэрии Ярославля.

В прошлом году это заболевание было подтверждено у 15 животных: пяти лисиц, четырех собак, трех енотовидных собак, двух кошек и одного волка. Зараженные бешенством животные выявлены в Борисоглебском, Мышкинском, Некрасовском. Ростовском Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярославском районах и Ярославле. За медицинской помощью после контакта с животными в 2021 году в области обратилось 3626 человек, из них 148 - после укуса дикими животными.

От бешенства, предупреждают медики, может спасти только антирабическая вакцина. Но она подействует лишь в том случае, если будет введена не позднее 14 дней с момента укуса или попадания слюны зараженного животного.

Сделать прививки можно бесплатно, даже если нет медицинского полиса и помощь понадобилась, когда человек находится далеко от постоянного места регистрации. В Ярославской области получить антирабическую помощь можно в травматологических пунктах по месту жительства, приемных отделениях центральных районных больниц, антирабическом кабинете ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» (г. Ярославль, ул. Загородный сад, д. 11; телефон - (4852) 73-67-66) График работы антирабического кабинета ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева»: четные дни - 8:00-12:00, нечетные дни - 14:00-18:00.