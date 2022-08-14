Ярославские футболисты сыграли вничью с московской "Родиной"

Встреча завершилась счетом 1:1. Фото: Александр Погорелов

Футболисты ярославского "Шинника" сыграли вничью с игроками московского клуба "Родина". Встреча завершилась счетом 1:1.

Футболист "Шинника" Андрей Семенов на 6-ой минуте забил первый гол встречи, игрок столичной команды Владислав Морозов "ответил" на 56-ой минуте матча.

Сейчас ярославской "Шинник" находится на 14-ой строчке турнирной таблицы. Следующая игра состоится 21 августа, противник - красноярский "Енисей".