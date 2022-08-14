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Спорт14 августа 2022 10:47

Ярославские футболисты сыграли вничью с московской "Родиной"

Матч завершился со счетом 1:1
Полина Вачнадзе
Встреча завершилась счетом 1:1.

Встреча завершилась счетом 1:1.

Фото: Александр Погорелов

Футболисты ярославского "Шинника" сыграли вничью с игроками московского клуба "Родина". Встреча завершилась счетом 1:1.

Футболист "Шинника" Андрей Семенов на 6-ой минуте забил первый гол встречи, игрок столичной команды Владислав Морозов "ответил" на 56-ой минуте матча.

Сейчас ярославской "Шинник" находится на 14-ой строчке турнирной таблицы. Следующая игра состоится 21 августа, противник - красноярский "Енисей".

Сейчас ярославской "Шинник" находится на 14-ой строчке турнирной таблицы

Сейчас ярославской "Шинник" находится на 14-ой строчке турнирной таблицы

Фото: Александр Погорелов