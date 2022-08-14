В Ярославской области прошел конкурс: "Папа, мама, я - полицейская семья"

В Некрасовском районе прошел конкурс "Папа, мама, я - полицейская семья" Фото: УМВД по Ярославской области

В Некрасовском районе прошел конкурс "Папа, мама, я - полицейская семья", в котором приняли участие 11 команд из разных уголком Ярославской области. Родители и дети боролись за звание самых метких, самых ловких, самых сильных и самых умных, ведь конкурсы были не только спортивные, но и интеллектуальные.

Родители и дети боролись за победу в одной связке Фото: УМВД по Ярославской области

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

– третье место – семья Куриковых (МУ МВД России «Рыбинское»);

– второе место – семья Карповских (ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району);

– первое место – семья Докуковых (УМВД России по Ярославской области, ОМВД России по Фрунзенскому городскому району).

По окончании состязательной части конкурса состоялся праздничный концерт: для всех присутствующих выступили ансамбль УМВД России по Ярославской области «Золотые погоны» и представители молодежного движения «Буги-вуги» города Ярославля.