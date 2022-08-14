В Ярославской области прошел конкурс: "Папа, мама, я - полицейская семья"

В Некрасовском районе прошел конкурс "Папа, мама, я - полицейская семья"
Фото: УМВД по Ярославской области
В Некрасовском районе прошел конкурс "Папа, мама, я - полицейская семья", в котором приняли участие 11 команд из разных уголком Ярославской области. Родители и дети боролись за звание самых метких, самых ловких, самых сильных и самых умных, ведь конкурсы были не только спортивные, но и интеллектуальные.
Родители и дети боролись за победу в одной связке
Фото: УМВД по Ярославской области
По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:
– третье место – семья Куриковых (МУ МВД России «Рыбинское»);
– второе место – семья Карповских (ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району);
– первое место – семья Докуковых (УМВД России по Ярославской области, ОМВД России по Фрунзенскому городскому району).
По окончании состязательной части конкурса состоялся праздничный концерт: для всех присутствующих выступили ансамбль УМВД России по Ярославской области «Золотые погоны» и представители молодежного движения «Буги-вуги» города Ярославля.
Конкурсы были не только спортивные, но и интеллектуальные
Фото: УМВД по Ярославской области