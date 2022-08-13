В Ярославле утонула 45-летняя женщина

В Ярославле женщина пошла купаться и утонула

В Ярославле вчера, 12 августа, в Которосли у Комсомольского моста утонула 45-летняя женщина. По словам очевидцев, вместе с мужем они выпивали на берегу, потом мужчина куда-то ненадолго отошел. В это время ярославна решила искупаться.

- Ее волной от катера окатило, она сразу ушла под воду, - рассказывают ярославцы, которые были на месте происшествия.

Сейчас следователи проводят проверку.

- Внешних признаков насильственной смерти на теле потерпевшей нет. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В Ярославской области в тот же день утонул мужчина: с друзьями он поехал на рыбалку в Некрасовский район. Мужчины выпили и поехали кататься на лодке.