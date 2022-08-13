Персонажей фильма "Афоня" в Ярославле защитили от машин бетонными блоками

Памятник с любимыми персонажами отгородили от машин бетонными плитами Фото: Мэрия Ярославля

Памятник с персонажами известного фильма "Афоня", который стоит в центре Ярославля, огородили бетонными блоками. Такое решение принял собственник кафе, рядом с которым находятся персонажи Евгения Леонова и Леонида Куравлева. Таким образом героев картины защитили от машин, которые постоянно здесь паркуютя и мешают туристам и ярославцам сделать фото с любимыми персонажами.

- Это одно из самых необычных мест в городе. Владелец кафе попал точно в яблочко со своей идеей по его оформлению в тиле известного фильма. Однако популярность места у туристов закономерно пересеклась с востребованностью парковочного пространства. Каждый день автолюбители оставляли свои транспортные средства иной раз и на весь день. Впечатление о городе у туристов портилось. Поэтому собственник принял решение оградить небольшую площадку, и теперь у желающих всегда будет возможность сделать фото, — сказал главный

архитектор города Артем Цымбалов.

Теперь с памятником все желающие смогут сфотографироваться беспрепятственно.