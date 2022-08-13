В двух школах Рыбинска откроют классы с авиационным уклоном

В школах №12 и №23 Рыбинска откроют инженерные классы с авиационным уклоном Фото: Администрация Рыбинска

С 1 сентября в двух школах Рыбинска - №12 и №23 - откроют инженерные классы с авиационным уклоном для учеников 5-х и 11-х классов. Таким образом ребята, у которых есть склонности к физико-математическим наукам, заранее смогут начать готовиться к поступлению в вуз. Заниматься со школьниками будут педагоги, подготовленные Московским авиационным институтом и РГАТУ.

Пятиклассники изучат IT-технологии, 3D-моделирование, авиамоделирование, беспилотные авиационные системы. Школьники старших классов смогут углубленно изучать математику, физику, информатику, будут создавать авторские учебные проекты под руководством преподавателей РГАТУ, знакомиться с производством «ОДК-Сатурн».

- В следующем году хотим открыть инженерные классы еще в двух рыбинских школах, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Программа рассчитана на подготовку квалифицированных кадров для авиастроительной отрасли. Заложить профессиональную базу будущих инженеров смогут наши школы.