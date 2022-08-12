Проснулся рядом с трупом: в Ярославской области на рыбалке утонул мужчина

В Солонице Ярославской области утонул мужчина
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославской области утонул 46-летний мужчина. Трагедия произошла на реке Солоница Некрасовского района.
Трое друзей приехали отдохнуть, выпить и порыбачить. Когда уже было выпито энное количестве спиртного, двое решили прокатиться на лодке, третий приятель остался на берегу.
Как рассказал КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, в лодке один из рыбаков уснул, а когда проснулся, увидел в воде бездыханное тело.
- Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили пресс-службе СКР по Ярославской области.