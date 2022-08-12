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Происшествия12 августа 2022 16:16

Проснулся рядом с трупом: в Ярославской области на рыбалке утонул мужчина

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
В Солонице Ярославской области утонул мужчина

В Солонице Ярославской области утонул мужчина

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области утонул 46-летний мужчина. Трагедия произошла на реке Солоница Некрасовского района.

Трое друзей приехали отдохнуть, выпить и порыбачить. Когда уже было выпито энное количестве спиртного, двое решили прокатиться на лодке, третий приятель остался на берегу.

Как рассказал КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, в лодке один из рыбаков уснул, а когда проснулся, увидел в воде бездыханное тело.

- Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили пресс-службе СКР по Ярославской области.