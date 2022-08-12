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Общество12 августа 2022 15:45

Азартными играми все меньше интересуются

К такому выводу пришли специалисты
Азартными играми все меньше интересуются

Азартными играми все меньше интересуются

Фото: Алиса ТИТКО

Аналитики зафиксировали в первом полугодии снижение суммарного трафика на 21% в четырех легальных игорных зонах в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, сообщает пресс-служба сотового оператора Tele2.

Специалисты изучили дата-активность абонентов на территории казино в первом полугодии этого года. Наименее популярными месяцами для азартных игр стали март и апрель – в эти периоды в игорных заведениях отмечался минимальный интернет-трафик: он упал на 29% и 30% соответственно. При этом май все же показал рост на 17% относительно апреля, а в июне трафик продолжил увеличиваться, но все равно был ниже уровня прошлого года на 14%.

Tele2 также проанализировала трафик в букмекерских сервисах. В июне он снизился на 20% по сравнению с началом года.