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Общество13 августа 2022 14:03

В Ярославской области откроют школу креативных индустрий

В школе школьники смогут бесплатно обучаться современным пнаправлениям
Полина Вачнадзе
В школу будут набирать учеников 5-11 классов

В школу будут набирать учеников 5-11 классов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году Ярославская область из федерального бюджета получит 38 миллионов рублей на создание школы креативных индустрий. Рассказываем, кто сможет обучаться в этой школе и чему там будут учить.

В школу, которая откроется на базе Ярославского училища культуры к 1 сентября 2023 года, планируют принимать учеников 5-11 классов – не менее 60 человек ежегодно. В школе откроют три студии, где ребята смогут заниматься фото- и видео-производством, звукорежиссурой и дизайном. Курс обучение – два года.

И, что немаловажно, все бесплатно.