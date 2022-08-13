19 и 20 августа через Ярославскую область пройдет уникальный эстафетный заплыв Фото: Полина Вачнадзе

19 и 20 августа через Ярославскую область пройдет уникальный эстафетный заплыв по маршруту Ярославль – Кострома – Плес. Организует его «Федерация закаливания и зимнего плавания».

- Мероприятие будет состоять из двух этапов, каждый преодолеет команда из пяти опытных пловцов. Такой заплыв пройдет впервые в истории, - сказали в мэрии Ярославля.

Организаторы обеспечат все необходимые меры безопасности. Каждому пловцу выдадут буй, на всем пути участников будут сопровождать моторка, в том числе и с медработником на борту.

В следующем году маршрут эстафеты может быть увеличен. Организаторы планируют сделать старт в Рыбинске, а финиш – в Кинешме.