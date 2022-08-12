В Тутаевском районе Ярославской области выявлено зарастание 101 га сельскохозяйственных угодий

В июле 2022 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе деревни Жарки Борисоглебского сельского округа Тутаевского района Ярославской области.

При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства обследован земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 101 га, принадлежащий на праве собственности Федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений». На земельном участке выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от заболачивания, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Собственнику земельного участка территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Правообладателю предложено осуществить на земельном участке сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации*.