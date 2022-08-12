Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 14:34

Ярославец забил знакомого палкой с металлическим наконечником

Потерпевший скончался на месте преступления
Полина Вачнадзе
35-летний ярославец до смерти забил палкой своего знакомого

35-летний ярославец до смерти забил палкой своего знакомого

Фото: Олег ЗОЛОТО

35-летний ярославец до смерти забил палкой своего знакомого. Преступление было совершено в марте этого года в частном доме села Пазушино Ярославского района.

Компания мужчин распивала спиртные напитки и обвиняемому чем-то не понравилось поведение 56-летнего собутыльника. Будучи уже, видимо, в изрядном подпитии, мужчина схватил палку с металлическим наконечником и несколько раз ударил ей по голове приятеля. Тот скончался на месте преступления.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.