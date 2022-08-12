Ярославец забил знакомого палкой с металлическим наконечником

35-летний ярославец до смерти забил палкой своего знакомого Фото: Олег ЗОЛОТО

35-летний ярославец до смерти забил палкой своего знакомого. Преступление было совершено в марте этого года в частном доме села Пазушино Ярославского района.

Компания мужчин распивала спиртные напитки и обвиняемому чем-то не понравилось поведение 56-летнего собутыльника. Будучи уже, видимо, в изрядном подпитии, мужчина схватил палку с металлическим наконечником и несколько раз ударил ей по голове приятеля. Тот скончался на месте преступления.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.