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Общество12 августа 2022 11:38

В Ярославле нашли подрядчика для замены плитки у Успенского собора

Стоимость работ – почти 6,4 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
У Успенского собора в Ярославле обновят плитку. ФОТО: Ярославская епархия

У Успенского собора в Ярославле обновят плитку. ФОТО: Ярославская епархия

В Ярославле определили подрядчика, который выполнит работы по замене расшатанной плитки у Успенского собора. Контракт на работы в зоне ЮНЕСКО выиграл индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко.

Стоимость контракта составила почти 6,4 миллиона рублей. У подрядчика с момента заключения договора будет девять дней, на то, чтобы выполнить все работы по ремонту пешеходной зоны центра города. Гарантийный срок – 3 года.

Проблемы с плиткой у Успенского собора начались еще в 2010 году, практически сразу после того, как она была уложена. На «танцующие» под ногами плиты ярославцы не раз обращали внимание властей, однако, дело до ее ремонта дошло только сейчас.