В Ярославле вернули остановку общественного транспорта в Торговый переулок

С 13 августа на Торговом переулке вновь будут останавливаться автобусы и троллейбусы Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле закончился ремонт Торгового переулка, в связи с чем остановка общественного транспорта вернется на свое привычное место. Произойдет это 13 августа, сообщили в МУП «Яргортранс».

С завтрашнего дня автобусы №12 «Нижний поселок – Торговый переулок», №18 «Торговый переулок – 15 МКР» и №44К «Торговый переулок – Улица Автозаводская», а также троллейбусы №4 «Торговый переулок – Фабрика «Красный Перевал» и №8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок» вновь будут останавливаться в Торговом переулке.

Временные остановки на улице Первомайской, улице Свободы и проспекте Октября отменяются.