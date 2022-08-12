Ярославца оштрафовали на 300 тысяч рублей за поддержку террориста

Еще один ярославец осужден за призывы к терроризму. Скриншот с видео, УФСБ по Ярославской области

Еще один ярославец осужден за призывы к терроризму. 28-летний мужчина убеждал своих подписчиков в социальной сети расправляться с российскими военнослужащими, которые участвуют в спецоперации на Украине, а также поддерживал преступника, в 2018 году устроившего теракт в приемной архангельского УФСБ.

Свою точку зрения ярославец высказывал на 40-тысячную аудиторию, вступал в полемику, оскорблял россиян, поддерживающих спецоперацию. Правда, все это мужчина делал под вымышленным именем. Однако такая мера предосторожности не помешала сотрудникам УФСБ установить настоящие данные автора всех экстремистских публикаций. В беседе с оперативниками ярославец признал свою неправоту и раскаялся в содеянном.

- По решению суда он признан виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.