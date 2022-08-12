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Происшествия12 августа 2022 8:00

В Ярославле из горящего дома спасли человека

Загорелась двухэтажка на улице Радищева
Полина Вачнадзе
На улице Радищева в Ярославле загорелся дом. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На улице Радищева в Ярославле загорелся дом. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Утром 12 августа в Ярославле на улице Радищева загорелся двухэтажный дом. Пожар начался в районе 7 часов утра, по всей видимости, в квартире на втором этаже. Из нее спасатели вывели жильца. Его передали врачам скорой помощи.

Из квартиры огонь перекинулся на крышу дома.

- Горела кровля на площади 70 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 08:39.