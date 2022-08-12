Ярославский детский омбудсмен потребовал вернуть заборы на улицу Первомайскую

Детский омбудсмен направил запросы в полицию и мэрию по поводу отсутствия забора. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проверил, насколько безопасны места отдыха детей в городе. В ходе проверки выяснилось, что отсутствует часть забора, ограждающая прогулочную зону от довольно оживленной проезжей части.

- Установлен факт исчезновения забора (ограждения от транспортной магистрали) от улицы Первомайской, а также прогулочной зоны с твердым покрытием, расположенной вдоль Красного съезда от Волжской набережной до Красной площади, - сообщили в аппарате Уполномоченного.

Запросы в надзорные и правоохранительные органы, а также в мэрию Ярославля уже направлены.