Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 6:37

Между Москвой и Ярославлем будет ходить ночной поезд

По субботам и понедельникам
Полина Вачнадзе
В августе между Москвой и Ярославлем будет ходить дополнительный ночной поезд

В августе между Москвой и Ярославлем будет ходить дополнительный ночной поезд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе между Москвой и Ярославлем будет ходить дополнительный ночной поезд – по субботам и понедельникам. Отправление из Ярославля в 00:44, из Москвы – в 00:45 13, 15, 20, 22, 27 и 29 августа. В столицу состав будет прибывать в 04:46, в Ярославль – в 04:45.

- Предусмотрены остановки на станциях Александров, Сергиев Посад, Ростов Ярославский, - сообщает пресс-служба СЖД.

Дополнительные поезда решили пустить из-за увеличившегося пассажиропотока в выходные дни в августе.