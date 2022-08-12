Между Москвой и Ярославлем будет ходить ночной поезд

В августе между Москвой и Ярославлем будет ходить дополнительный ночной поезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе между Москвой и Ярославлем будет ходить дополнительный ночной поезд – по субботам и понедельникам. Отправление из Ярославля в 00:44, из Москвы – в 00:45 13, 15, 20, 22, 27 и 29 августа. В столицу состав будет прибывать в 04:46, в Ярославль – в 04:45.

- Предусмотрены остановки на станциях Александров, Сергиев Посад, Ростов Ярославский, - сообщает пресс-служба СЖД.

Дополнительные поезда решили пустить из-за увеличившегося пассажиропотока в выходные дни в августе.